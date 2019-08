Cela Plus: CBA zawiadamia prokuraturę ws. oświadczenia majątkowego Neumanna

„29 lipca tego roku funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego złożyli do Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze zawiadomienie o ewentualnym możliwym popełnieniu przestępstwa, związanego z zakończeniem kontroli oświadczeń majątkowych pana Sławomira Neumanna” - informuje w swoim oświadczeniu Centralne Biuro Antykorupcyjne.

„Z co najmniej kilku zarzutów, które stawia mu CBA, Sławomir Neumann, szef klubu parlamentarnego PO-KO będzie musiał gęsto się tłumaczyć. Jak to możliwe, że parlamentarzysta z tak dużym stażem (to już jego trzecia kadencja w Sejmie) wciąż ma problemy z prostymi oświadczeniami majątkowymi i nie wie, jak powinno się wydawać pieniądze, które z Kancelarii Sejmu RP dostaje na prowadzenie biura poselskiego?”.