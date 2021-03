Całkowity lockdown jeszcze w tym tygodniu? ,,Jesteśmy bardzo bliscy całkowitego zamknięcia''

Wygląda na to, że całkowity lockdown może obowiązywać nawet od najbliższej niedzieli. W rozmowie na antenie Polsat News prof. Andrzej Horban powiedział, że „Jeśli przekroczymy 30 tys. [w ciągu doby], to pora zacząć się bać i należy zrobić wszystko, by tej liczby nie przekraczać”.

Dodał, że scenariusz ten zacznie się stawać realny, jeśli już w czwartek lub środę będziemy się zbliżać do liczby 30 tysięcy.

Podkreślał, że trudno precyzyjnie wskazać, kiedy możemy się spodziewać szczytu trzeciej fali zakażeń. Stwierdził jednak, że z końcem kwietnia lub początkiem maja sytuacja powinna się znacznie poprawić, a pod koniec maja kierować się będziemy w kierunku normalności. Skwitował:

„Musimy więc przetrwać około dwóch miesięcy”.

Mówiąc o możliwym całkowitym lockdownie dodał:

„Naszym głównym celem działań jest utrzymanie drożności jednostek służby zdrowia, a te pracują już na skraju swoich możliwości”.

Stwierdził też, że jeśli dojdzie do całkowitego lockdownu, prawdopodobnie zamknięte będą także kościoły.

dam/PAP,Polsat News