Cała Polska dziękuje lekarzom. #BrawaDlaWas [ZOBACZ]

Albert 7.4.20 15:16

No proszę, jak to nagle lekarze są cacy... a jeszcze niedawno Fronda szczuła na nich na całej linii.



Jak to hipokryzja wali z każdego katoprawackiego słowa i zachowania. Nie da się czuć do katoprawactwa niczego, poza czystą i nieograniczoną pogardą.



https://www.fronda.pl/a/karczewski-mocno-o-strajku-lekarzy-chore-dzieci-nie-zostaly-przyjete-do-szpitala-opamietajcie-sie,102206.html



https://www.fronda.pl/a/krystyna-pawlowicz-pyta-kto-placi-za-protest-rezydentow,101029.html



https://www.fronda.pl/a/kuzmiuk-o-rezydentach-niepowazne-zadania-niepowaznych-ludzi,100954.html



https://www.fronda.pl/a/teraz-widac-jak-na-dloni-o-co-naprawde-chodzi-rezydentom,101425.html?fb_comment_id=1658822357482563_1658848790813253



https://www.fronda.pl/a/pieta-jeszcze-o-polowe-zmniejszylbym-rezydentom-zapowiadane-podwyzki,101218.html



https://www.fronda.pl/a/kuzmiuk-rezydenci-chca-rozmawiac-tylko-o-pieniadzach,104916.html