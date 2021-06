Były szef SB pochowany na Powązkach. Interweniuje senator Libicki

Wczoraj na warszawskich Powązkach Wojskowych pochowany został Władysław Ciastoń, były szef Służby Bezpieczeństwa, jeden z głównych podejrzanych o zabójstwo bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Informacje o miejscu pochówku szefa SB wzbudziły ogromne kontrowersje, a interweniować postanowił senator PSL Jan Filip Libicki.

- „14 czerwca na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie został pochowany Władysław Ciastoń, komunista, generał dywizji Milicji Obywatelskiej, funkcjonariusz Służby Bezpieczeństwa, wiceminister spraw wewnętrznych PRL, jeden z głównych podejrzanych o sprawstwo kierownicze zabójstwa ks. Jerzego Popiełuszki”

- napisał na Twitterze Michał Kozłowski z Wojskowego Biura Historycznego. Pogrzeb odbył się „po cichu”.

Na informacje te zareagował senator Jan Filip Libicki, który zapowiedział interpelację.

- „Jutro zaczyna się posiedzenie Senatu. I jutro też zwrócę się do ministra Obrony Narodowej Mariusza Błaszczaka oraz szefa IPN z pisemną interpelacją, w której zapytam, czy podczas pogrzebu Władysława Ciastonia asystowała kompanię honorowa Wojska Polskiego? I jak szczegółowo wyglądał proces podejmowania decyzji co do pochówku Władysława Ciastonia na Wojskowych Powązkach w Warszawie”

- napisał polityk.

kak/Twitter, Salon24.pl, DoRzeczy.pl