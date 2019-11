Były szef MSZ NRD: Roszczenia reparacyjne są niestosowne

Roszczenia reparacyjne są niestosowne i prawnie wątpliwe. Te sprawy załatwiono już na początku lat 50. Polska była wprawdzie niesuwerenna, ale dzisiaj już nic się na to nie poradzi - mówi ostatni minister spraw zagranicznych NRD, Markus, Meckel.

"Kwestia reparacji była jednym z powodów, dla których nie było żadnego traktatu pokojowego. Po wyborach, 12 kwietnia odwiedziłem Hansa-Dietricha Genschera, na jego osobiste zaproszenie. Wyjaśnił mi wtedy mechanizm negocjacji dwa plus cztery i powiedział bardzo wyraźnie, że uczyniono to po to, abyśmy nie negocjowali traktatu pokojowego ze wszystkimi przeciwnikami z czasów wojny, których było znacznie powyżej 50. Przede wszystkim z powodu obaw przed roszczeniami reparacyjnymi" - powiedział w rozmowie z "Deutsche Welle".