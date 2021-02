Były sędzia Sądu Najwyższego USA o aborcji. ,,To najbardziej niebezpieczna rzeczą, jaką może zrobić rząd''

Andrew P. Napolitano, były sędzia Sądu Najwyższego stanu New Jersey stwierdził, że prezydent Joe Biden unika odpowiedzi na pytanie, czy nienarodzone dziecko jest osobą, gdyż inaczej prawidłowa odpowiedź podważyłaby decyzję Sądu Najwyższego USA z roku 1973 w sprawie Roe kontra Wade, która dopuściła zabijanie nienarodzonych, i uczyniłaby aborcję bezprawną.

„Kwestionowanie faktu, że dzieci w łonie są osobami, przypomina sądowe kwestionowanie przed wojną secesyjną faktu, że osobami są czarnoskórzy” – stwierdził była sędzia, a obecnie analityk sądowy Fox News Channel. Napolitano zwrócił także uwagę na to, że niemowlę w łonie matki ma rodziców, którzy są ludźmi i że jego ciało „zawiera cały materiał genetyczny”, który zapewnia mu człowiecze dzieciństwo i dorosłość.

Zdaniem Napolitano „prawnym kamieniem węgielnym” decyzji Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych z roku 1973 jest „brak stanu bycia osobą” u dziecka nienarodzonego. A ponieważ zgody u „filozofów, teologów, naukowców i lekarzy” co do tego, kiedy pojawia się osoba, to także sędziowie Sądu Najwyższego stwierdzili, że nie będą tej kwestii rozstrzygać.

„Tym samym wyrok w sprawie Roe kontra Wade ogłasza, że dziecko w łonie nie jest osobą. Jednak legalnie, jeśli dziecko w łonie jest osobą, wówczas mnóstwo zabezpieczeń konstytucyjnych chroni dziecko przed zabiciem go przez jego matkę i jej lekarza” – stwierdza Napolitano.

Analityk „Fox News” stwierdza także, że administracja Bidena zrobi wszystko, by nie dopuścić do obalenia werdyktu w sprawie Roe kontra Wade przez Sąd Najwyższy, w którym obecnie znajdują się też dzięki prezydentowi Trumpowi sędziowie broniący prawa do życia. Dążeniem Bidena będzie większa dostępność aborcji, a także umożliwienie zabijania nienarodzonych na koszt podatników w niektórych stanach.

Zdaniem Napolitano odpowiedzenie na pytanie, czy nienarodzone dziecko jest osobą, to klucz w walce o prawo nienarodzonych do życia, gdyż zgodnie z Deklaracją niepodległości każdy ma do niego „niezbywalne”. Także czternasta poprawka do Konstytucji uniemożliwia „pozbawiania życia którejkolwiek osoby”. Stąd według byłego sędziego Biden przy swojej proaborcyjnej polityce będzie unikał poruszania kwestii, czy nienarodzone dzieci są osobami.

„Każde społeczeństwo, które osłabia prawo do życia ogłaszając, że którakolwiek grupa to nieosoby, odrzuca oczywiste pojęcia dobra i zła i nie może długo przetrwać – stwierdza Napolitano. – Negowanie stanu bycia osobą jest najbardziej niebezpieczną rzeczą, jaką może zrobić rząd. Jest to jednokierunkowy śliski stok. U kogo następnie stan bycia osobą zaneguje rząd?”

jjf/LifeSiteNews.com