Były sędzia Łączewski usłyszy zarzuty?

Stańczyk 17.12.19 20:31

To ten co skazał nie tego co uprawia korupcję tylko tego co ją ściga. Do tego skazał uczestnika protestu, który miał miejsce po ujawnieniu taśm z pogaduch w lokalu "Sowa i przyjaciele". Potem okazało się, że skazany przez Łączewskiego został uniewinniony (nie ułaskawiony tylko potwierdzono niewinność). Jak go przyłapali na tym jak chciał doradzać jak atakować przeciwników politycznych to stwierdził, że ktoś mu się włamał na kompa. Biegły bez cienia wątpliwości wykluczył wersję Łączewskiego. Czy ktoś ma jeszcze wątpliwości co do tego, że niezbędne są zmiany w nadzwyczajnej kaście?