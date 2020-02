Były ksiądz Jacek M. z trzema zarzutami

Wrocławska prokuratura postawiła trzy zarzuty znanemu z narodowościowej działalności byłemu księdzu, Jackowi M. Do sądu wpłynęły trzy oskarżenia dotyczące wzywania do nienawiści, negowania prawdy o holocauście oraz znieważenia Tadeusza Mazowieckiego.

Pierwszy akt oskarżenia ma dotyczyć przemówienia, jakie Jacek M. wygłosił w czasie marszu narodowców we Wrocławiu, 11. Listopada 2017 roku. W trakcie tego przemówienia miał on wzywać do nienawiści wobec Żydów.