Były gangster na proteście w obronie ,,wolnych sądów''

"Stoję pod Sądem Rejonowym w Gdyni, gdzie 15 lat temu skazano mnie na 5 lat więzienia. Za porwanie "kuriera" kokainy. Zawsze, gdy stałem na sali rozpraw jako oskarżony i patrzyłem sędziom w oczy, uważałem ich za swoich wrogów. Nigdy nie ułatwiałem im pracy. Szedłem "w zaparte" i nie przyznawałem się do winy. W więzieniu nauczyłem się zasady, że: "nawet, jak złapią Cię za rękę, to mówisz, że to nie twoja ręka"" – opisuje Piotr Mudyn.