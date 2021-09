Były anglikański duchowny i homoseksualista zostanie… katolickim księdzem

David Cherry, były anglikański duchowny nawrócony na katolicyzm, studiuje w Allen Hall Seminary – katolickim seminarium w Londynie – by zostać katolickim księdzem. Można by się cieszyć, gdyby nie jeden fakt – otóż wydaje się, że jest to bardziej kukułcze jajo w katolickim gnieździe niż powód do radości. Cherry znany był ze swego homoseksualizmu. Żył także w homoseksualnym związku.

Choć teraz Cherry nie ma homoseksualnego partnera, to dopuszczenie go przez kard. Vincenta Nicholsa do studiów w seminarium wydaje się być sprzeczne z wytycznymi watykańskiej Instrukcji dotyczącej kryteriów rozeznawania powołania w stosunku do osób z tendencjami homoseksualnymi w kontekście przyjmowania ich do seminariów i dopuszczania do święceń, która została zatwierdzona przez papieża Benedykta XVI w 2005 r.

Instrukcja m.in. mówi, „że Kościół, głęboko szanując osoby, których dotyczy ten problem, nie może dopuszczać do seminarium ani do święceń osób, które praktykują homoseksualizm, wykazują głęboko zakorzenione tendencje homoseksualne lub wspierają tak zwaną kulturę gejowską. (...) Nie można w żaden sposób zignorować negatywnych konsekwencji mogących zrodzić się na skutek święceń osób o głęboko zakorzenionych tendencjach homoseksualnych”.

Problem i zagrożenie, jakie stwarza dla Kościoła wyświęcenia takich osób, opisał w książce Lawendowa mafia ks. prof. Dariusz Oko. Wygląda na to, że kard. Vincent Nichols, który jest przewodniczącym Konferencji Biskupów Katolickich Anglii i Walii i zatwierdził przyjęcie Cherry’ego do Allen Hall Seminary, przytoczoną Instrukcję zignorował.

Cherry został przyjęty do Kościoła katolickiego we wrześniu 2018 r., a do seminarium dokładnie dwa lata później – we wrześniu 2020 r. Tymczasem jeszcze w 2014 r. uczestniczył w homoseksualnych uroczystościach na University of Westminster jako „gejowski duchowny anglikański”. W trakcie panelu dyskusyjnego na tych uroczystościach mówił m.in., jakie to „straszne nie być znanym i musieć zachowywać tajemnicę” i nie móc mówić o „pewnym istotnym aspekcie własnej osobowości”.

Nick Donnelly, znany i popularny brytyjski komentator, autor i diakon katolicki, nie „wykluczając możliwości osobistego nawrócenia”, wątpi, by w przypadku Cherry’ego uwzględniono wierność „nauce katolickiej o homoseksualizmie”. Jako przykład podał postawę kard. Nicholsa wobec tzw. „Mszy LGBT” w londyńskiej dzielnicy Soho, gdzie kard. Nichols komentując je „ani razu nie wspomniał o potrzebie czystości”.

Wśród kilku przykładów Jules Gomes z „Church Militant” podaje, że m.in. „we wrześniu 2020 kard. Nichols wyświęcił ks. Alexandra Balzanellę w Katedrze Westministerskiej mimo skarg, że wyświęcany wspierał sodomię w mediach społecznościowych – w tym marsze Dumy, wydarzenia queer, gejowskie kluby nocne i tzw. małżeństwa tej samej płci”.

