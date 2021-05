Była doradczyni Ronalda Reagana poprosiła Putina o obywatelstwo rosyjskie

Suzanne Massie urodziła się w Nowym Jorku w 1931 roku. Ukończyła amerykański Vassar College, studiowała także w Sorbonnie i Instytucie Studiów Politycznych w Paryżu. Od 1984 do 1988 roku była doradczynią Ronalda Reagana w sprawach stosunków ze Związkiem Radziecki.

Według jej słów Reagan spotkał się z nią co najmniej 17 razy, często były to rozmowy w cztery oczy. Reagana dokładnie wypytywał Massie o rosyjską kulturę. To od niej miał poznać rosyjskie przysłowie "wierz, ale sprawdzaj" (Доверяй, но проверяй - red.).