Był przeciwnikiem lustracji sędziów-dziś popiera rebelię 'kasty'

Przystępując do UE, po referendum przeprowadzonym w kraju podczas którego na przystąpienie do unii zgodziła się zdecydowana większość Polaków, Lech Kaczyński w imieniu Polski podpisał traktat Lizboński w którym zgodził się na przestrzeganie prawa stanowionego przez wspólnotę! czy naprawdę tak ciężko to zrozumieć? to co teraz wyczynia PiS to jest łamanie prawa na które się zgodziliśmy!

