'By Boże Narodzenie było właśnie takim czasem...' Beata Szydło złożyła Polakom życzenia

Była premier i europoseł Prawa i Sprawiedliwości Beata Szydło złożyła życzenia z okazji nadchodzących Świat Bożego Narodzenia i Nowego Roku. "Boże Narodzenie to czas miłości, nadziei, rodzinnych spotkań. Możliwość wzajemnego cieszenia się sobą. Życzę państwu nadziei, miłości, Błogosławieństwa Bożego. By Boże Narodzenie było dla nas właśnie takim czasem.

A w nadchodzącym Nowym Roku byście państwo byli po prostu szczęśliwi. By wszystko to co złe zostało za wami, a przed wami były tylko dobre dni"-mówi Beata Szydło