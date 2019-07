Bukowski: Grzegorz Schetyna ograł wszystkich w opozycji

Czarek 31.7.19 8:50

Czy to nie jest tragikomiczne, że partia aspirująca do udziału w rządzeniu poparcia dla siebie szuka szerząc nienawiść za pomocą jakichś lewackich ruchów biznesowych jak lgtb czy zieloni, mających śladowe poparcie w społeczeństwie?

Nawiasem mówiąc, chyba nie było w Polsce środowiska tak nienawidzącego tolerancji i dobra jak ruch lgtb. Ich działania doprowadziły już do okaleczenia wielu osób, dwóch księży niemal nie straciło życia. Jeżeli ludzie buntując się doprowadzą do kolejnych tragedii to będą za to odpowiedzialni właśnie ci, którzy sieją nieprawość i zgorszenie - PO, lgbt i inni neokomuniści.