Budżet a praworządność. Premier jasno: Nasze stanowisko się nie zmienia

„Rozporządzenie zaproponowane przez obecną prezydencję łamie traktaty europejskie. Ono narusza podstawowe zasady, podstawowe prawa” – powiedział premier Mateusz Morawiecki w trakcie konferencji prasowej, na której pytano go o to, jakie rozwiązanie w kwestii budżetu UE byłoby dla polskiego rządu możliwe do zaakceptowania.

Szef polskiego rządu dodał:

„Dlatego my, troszcząc się też o przyszłość całej Unii Europejskiej, wyraźnie powiedzieliśmy naszym partnerom, że w takim kształcie w jakim zostało zaproponowane, ono nie może być przez nas przyjęte”.

Podkreślił, że polski rząd wyraźnie zaznaczył, że nie przyjmie budżetu na kolejnych siedem lat jeżeli przyjęte będzie z tym równolegle wspomniane rozporządzenie.

„To stanowisko się nie zmienia”

- zaznaczył Morawiecki.

Jednocześnie podkreślił, że wspomniane rozporządzenie może doprowadzić do wejścia UE w bardzo poważny konflikt oraz długotrwałe turbulencje. Dodał, że Polska nie zgadza się na to, aby poszczególnym krajom można było odebrać fundusze UE na podstawie „widzimisię” instytucji europejskich.

dam/PAP,Fronda.pl