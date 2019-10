Budka się skompromitował, a teraz... pozywa TVP

PePe 7.10.19 19:01

Co to za partia polityczna ?! Krzysiu Brejza z Człapką pojechali z „silnirazem” do Inowrocławia, Nitrasowi zamknięto pysk, Niesiołowskiego przeznaczono do rozpłodu, Kierwińskiego prawie nie widać, Szczerba się schował, Budkę podpalono, Neumann zrezygnował sam, ........................ a tu wybory, i zamiast wyjść do ludu i opowiadać co dobrego zrobili przez 8 lat ich rządów – to się pochowali ?! I oni chcą rządzić krajem ?!!!