Budka: Rozpoczynamy rozliczanie odpowiedzialnych za wybory

Teatr absurdu w wykonaniu opozycji w rozkwicie. Koalicja Obywatelska zapowiada pociągniecie polityków obozu rządzącego do odpowiedzialności za… nieprzeprowadzenie wyborów prezydenckich 10. maja. Borys Budka zapowiedział, że klub KO złoży w Sejmie wniosek o wotum nieufności dla wicepremiera i ministra aktywów państwowych, Jacka Sasina.

-„Dajemy jednocześnie szansę panu premierowi Mateuszowi Morawieckiemu, by wyszedł z tej sprawy z twarzą i by zdymisjonował pana Sasina zanim dojdzie do skutku ta debata” – dodał Budka.