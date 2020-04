Budka brzytwy się chwyta, czyli …

Czyli Kidawa-Błońska to teraz zaplecze polityczne? Ciekawe … Tylko czyje zaplecze polityczne?

Budka próbuje też negocjować z Jarosławem Gowinem, a jedna z jego propozycji próbuje pozbawić rząd świadomego decydowania, kiedy należy ogłosić stan klęski żywiołowej. Według Budki miałoby to być z automatu, jeśli „stan epidemii trwa powyżej 30 dni”.

Z automatu … czyli porządny niemiecki „ordnung”. No ale automaty w kontekście Niemiec raczej nam się bardzo źle kojarzą.

Wybory w przyszłym roku, które także proponuje Budka, to już coś w rodzaju politycznej rosyjskiej ruletki. Nie bardzo wiadomo, jak będzie wyglądała gospodarka na świecie, a co więcej nie wiadomo, czy nie będzie nawrotów pandemii koronawirusa.

Jak już ten Budka ma podpalić świat, to może niech już to zrobi dla jakieś kobiety lepiej. I niech to nie będzie Niemka!