Brytyjski ,,pro-lifer'': koronawirus to kara za grzech aborcji

Ignacy 26.3.20 15:09

Aborcja jest bardzo ciężkim grzechem, ale żeby doszło z tego powodu do zamknięcia kościołów, to jednak ciągle za mało.

Tutaj musiał zostać bezpośrednio uwolniony demon, który jest przebiegły, inteligentny (nie mylić z Mądrością) i dobrze wie jak celnie trafić.

Koronawirus to jest prezent od demona Pachamamy, skutek przywołania go w akcie publicznej adoracji i narzędzie ataku na Kościół. Przecież wszystko zaczęło się w Europie od Włoch...

A pamiętajmy, że Pachamama to mimo wszystko jeden z niższych rangą demonów. Strach pomyśleć, co byłoby w przypadku uwolnienia np. Belzebuba...