"Brytyjski ekspert: XXI wiek będzie sukcesem Polski",

Newsroom 26.2.20 10:54

Podobnie wypowiadał się na temat Polski już trzy lata temu w TV Republika politolog prof. George Friedman, założyciel "Instytutu Stratfor" w USA. Mówił że Polska będzie rosła w siłę w naszym regionie i w "Trójmorzu", bo jest zwornikiem tego projektu, oraz ma duży potencjał gospodarczy i ludzki ! Dodał jeszcze o czym nie wspomniał Tim Marschall, otóż Friedman dodał, że przeciw nam nasi odwieczni wrogowie wytoczą przeciw Polsce najcięższe działa by nas zniszczyć, zanim Polska na dobre rozwinie skrzydła - z tym teraz mamy własnie do czynienia ! Bruksela pod kierownictwem Niemiec, oraz nasz wschodni sąsiad; robią co mogą by nam zaszkodzić !!