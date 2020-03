Brytyjska strategia walki 'bez walki' z koronawirusem oparta na fałszywej analizie?

Koroner 17.3.20 9:57

Czy za kilka miesięcy kiedy będzie już jasne jak wygląda Polska a jak Anglia po tej epidemii, czy wtedy jeśli to Anglia będzie w lepszej kondycji to odszczekacie to i napiszecie że PiS wpakował nas izolacją w kłopoty?

Ja chętnie przyznam że PiS zrobił dobrze, jeśli będziemy wyglądać lepiej niż Anglia. Na razie na dwoje babka wróżyła, się okaże. Plan Anglików ma szanse. Nasza izolacja też, choć jest na razie kosztowniejsza. Okaże się. Zobaczymy czy odszczekacie w razie czego.