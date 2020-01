Brazylia: Sąd uznał, że Netflix może bluźnić

Henryk 10.1.20 18:24

KIEDYŚ TO BYŚCIE CHCIELI SPALIĆ ICH NA STOSIE, DZIŚ NA SZCZĘŚCIE NORMALNI LUDZIE BRONIĄ NETFLIXA PRZED WAMI.



Popatrzcie ile wy pogardy i nienawiści wpajacie w serduszka swoich wiernych, nienawiść do LGBT, do innowierców, i tak dalej. Jeśli ktoś chce wasz usuwać z przestrzeni publicznej za to, to kwiczycie że to atak na wolność i chcecie tolerancji. Ale jak ktoś robi zabawny film o was to od razu kwik.