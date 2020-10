Brawo Polska! Wzrost produkcji zaskoczył nawet analityków

Świetne informacje na temat polskiej gospodarki. Główny Urząd Statystyczny podał dziś, że we wrześniu produkcja przemysłowa wzrosła o 5,9 proc. rok do roku, zaś w porównaniu z poprzednim miesiącem była wyższa o 15,5 proc.

Jak czytamy, produkcja wzrosła w 23 spośród 34 działów. Okazuje się, że zaskoczyło to nawet analityków, którzy spodziewali się wzrostu we wrześniu o 3,5 proc., zaś miesiąc do miesiąca – 12,6 proc.

W porównaniu do września ubiegłego roku wzrost produkcji sprzedanej odnotowano między innymi jeśli chodzi o produkcję urządzeń elektrycznych – o 26,6 proc., komputerów oraz wyrobów elektronicznych i optycznych – o 22,8 proc., a także mebli – 15,8 proc., czy wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny – 14,1 proc. Poza tym wzrost odnotowano w produkcji wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych, papieru czy metali, a także chemikaliów i wyrobów chemicznych.

Spadki dotyczą 10 działów – w tym produkcji pozostałego sprzętu transportowego – o 25,6 proc. czy wydobywania węgla kamiennego oraz brunatnego.

dam/PAP,Fronda.pl