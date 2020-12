Brawo Polska! Robert Lewandowski Piłkarzem Roku FIFA!

Robert Lewandowski został Piłkarzem Roku FIFA. Dziś wieczorem w Zurychu odbyła się wirtualna ceremonia rozdania nagród.

Kilka dni wcześniej ogłoszono już, że Polak został zakwalifikowany do grona ścisłych finalistów, wśród takich piłkarzy jak Leo Messim (FC Barcelona) i Cristiano Ronaldo (Juventus).

Jak czytamy na portalu TVP Info, zdecydowana większość głosujących nie miała wątpliwości do kogo należał poprzedni sezon.

Robert Lewandowski „wygrał z Bayernem wszystko, co było możliwe: Bundesligę, Ligę Mistrzów i Puchar Niemiec, we wszystkich tych rozgrywkach będąc też królem strzelców. Messi czy Ronaldo, choć to niewątpliwie wielcy piłkarze, nie mogli równać się osiągnięciami z Polakiem. Nikt nie mógł.”

To pierwsze tak duże wyróżnienie w karierze polskiego piłkarza. Wcześniej został on m.in. Piłkarzem Roku UEFA. Statuetka dla Piłkarza Roku FIFA to najcenniejszą nagroda w jego dotychczasowej karierze i bogatej kolekcji.

mp/portal tvp info/fifa.com