Brawo Polska. Polski sektor papierniczy ma się świetnie pomimo pandemii

Z raportu sporządzonego przez Bank Pekao wynika, że polski przemysł papierniczy rozwija się pomimo postępującej cyfryzacji i kryzysu wywołanego pandemią koronawirusa.

Wymieniony raport wskazuje, że przemysł papierniczy to jeden z szybciej rozwijających się sektorów przetwórstwa przemysłowego w polskiej gospodarce.

Pod względem udziału tego sektora gospodarki w PKB nasz kraj zajmuje trzecie miejsce w Unii Europejskiej.

Polską specjalnością są zwłaszcza gotowe wyroby z papieru. W 2019 r. wartość sprzedanej produkcji z tego sektora wyniosła 43,5 mld złotych.

Raport wskazał także, że polski przemysł papierniczy ulega istotnym przeobrażeniom w związku z postępującą cyfryzacją. Maleje nieustannie popyt na tzw. papiery graficzne, za to wzrasta produkcja papierowych opakowań. To zaś potęgowane jest przez pandemię koronawirusa i obostrzenia, co znacznie zwiększyło tendencję do robienia zakupów w internecie.

Silna jest także higieniczno-sanitarna gałąź polskiego sektora papierniczego. Ponadto sektor ten, w przeciwieństwie do wielu innych, wzrasta dzięki chłonnemu rynkowi krajowemu, nie zaś handlowy zagranicznemu.

Mimo trwającego kryzysu gospodarczego w minionym roku przemysł papierniczy odnotował w efekcie wzrost wartości produkcji sprzedanej o szacunkowo 3 proc. rok do roku. Zwiększył się również wynik netto sektora o 5 proc. rok do roku, a rentowność netto osiągnęła wartość ponad 9 proc.

Raport kończy się konkluzją, że sektor papierniczy w Polsce ma dobre warunki do dalszego rozwoju.

jkg/pap