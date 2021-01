Brawo IPN! Trzech sędziów i prokuratorów bez immunitetów

Jak wynika z najnowszych danych przekazanych przez Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego, do tej pory „prawomocnie uchylono immunitety trzem sędziom i prokuratorom, którym grożą zarzuty dopuszczenia się czynów wyczerpujących znamiona zbrodni komunistycznej i zbrodni przeciwko ludzkości” - czytamy na portalu TVP Info.

Immunitety zostały sędziom i prokuratorom zostały uchylone na wniosek pionu śledczego IPN.

W sumie w Izbie Dyscyplinarnej zostało dotychczas zarejestrowanych 14 spraw o „zezwolenie na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej na wniosek IPN”. Chodzi o wnioski, które obejmują łącznie 31 czynów. Sprawy dotyczą trzech sędziów Sądu Najwyższego, jednemu sędziemu sądu powszechnego oraz czterem prokuratorom.

- Osoby, którym dotąd prawomocnie uchylono immunitet – przynajmniej w odniesieniu do części czynów – to koszaliński prokurator Janusz R., olsztyński sędzia Remigiusz C. oraz sędzia Sądu Najwyższego Jan R., wszyscy są już w stanie spoczynku. Do tej pory zapadło jedno prawomocne orzeczenie, zgodnie z którym nie wyrażono zgody na uchylenie immunitetu – pisze portal TVP Info.

mp/pap/tvp info