Braun: PiS chce wprowadzić stan wojenny

W ubiegłym tygodniu Janusz Korwin-Mikke popisywał się swoją wiedzą na poziomie szkoły podstawowej. Twierdził, że wirusy są potrzebne, bo wzbogacają ludzki kod genetyczny. A że tam ktoś umrze? No to tylko ci najsłabsi i nie ma się czym przejmować. No ciekawe, jak by się JKM czuł, gdyby tym najsłabszym okazał się ktoś z jego bliskiej rodziny?