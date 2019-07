Brakuje 100 tys. kierowców ciężarówek-mimo dobrej płacy

rebeliant 31.7.19 11:27

I brakuje dobry dróg. Aby doprowadzić do stanu należytego większość dróg w Polsce, to jest to kawał roboty. Ale nie tylko tą robotę można trochę odtamować poprzez usunięcie przeszkód urojonych. Otóż na drogach spotykamy takie sytuacje, gdzie jest miejsce na poszerzenie zakrętu, wyklarowanie czytelności na danym skrzyżowaniu itp. To są takie ziarenka piachu w trybach Polski, które odbierają także życie i zdrowie. Nie są to duże inwestycje, ale za to duża ulga dla użytkowników dróg oraz usunięcie ukrytych hamulców właśnie gospodarki.

Ktoś może powiedzieć, że tu nie można zastosować doraźnych środków, ale trzeba gruntownie od razu wszystko postawić jest według mnie w błędzie. Przez dajmy na to cztery pięć lat, które trzeba poczekać do ukończenia takiej gruntownej modernizacji taki wspomniany już zakręt bądź upośledzone skrzyżowanie napsuje użytkownikom krwi, nie rzadko odbierze życie, zdrowie, auta się więcej psują. A wystarczy niekiedy zająć trochę nieużytku, gdzie rosną krzaki i przez te pięć lat wyczekiwania cieszyć się lepszą płynnością ruchu.