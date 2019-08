Brak słów... Oto, co Owsiak urządził dziś na Woodstocku

"Możecie nam nie dawać pociągów, możecie nam zakazywać, ale nie zabierzecie nam festiwalu. PKP, pamiętaj kto pomaga" - perorował Owsiak, krytykując Prawo i Sprawiedliwość. Następnie jak królik z kapelusza wyskoczył o. Wiśniewski, który zaczął... usprawiedliwiać haniebne hasło Owsiaka "róbta co chceta". Jak mówił, to "nawiązanie do tego, co św. Augustyn mówił: Kochaj i rób co chcesz". Tak, tak - niewątpliwie, ojcze (!!!!) św. Augustyn pochwaliłby poczynania młodzieży "wychowanej" przez Owsiaka. Coś niesamowitego...