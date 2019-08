Brak słów! Byli ambasadorowie atakują Polskę przed historyczną wizytą Trumpa! 'Przybywa Pan do kraju, który...

robaczek 27.8.19 15:53

NIE POLSKE GŁĄBY tylko PIS.



wy dalej nie widizcie różnicy. I TO JEST WASZ PROBLEM miśki;]







eh wstaliscie z kolan??? ;] gdzie kurde??? jq tam was widze dalej na klęczkach!! ba!! na wznak!!! ;]



przed wodzem

przed kosciolem

przed trumpem

przed ziobrem

przed misiewiczami

itd





to jak to jest miski? co z tymi wielkimi haslami o oczyszczeniu?



moze jednak warto zasnatowic sie i nie wierzyc slepo we wszystko co PIS mówi?

moze nie warto w imie msciwosci zgorzkniecia i wlasnych nipowodzen niszczyc Polski i jednosci narodu?





WY POWAZNIE NIE WIDZICIE MANIPULACJI PIS? czy w imie "to nasi" dajecie z siebie idiotów robic? byle tylko nie przyznac sie do błędu?



to jest ten patriotyzm?