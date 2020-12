Bp Wiesław Śmigiel: Miłości uczymy się w rodzinie

Rodzina to piękne i naturalne środowisko, gdzie ludzie kroczą do zbawienia, gdzie się uświęcają, to środowisko, gdzie następuje międzypokoleniowy przekaz wiary - powiedział bp Wiesław Śmigiel, przewodniczący Rady ds. Rodziny Konferencji Episkopatu Polski, w życzeniach na Niedzielę Świętej Rodziny.

Bp Śmigiel zachęcił wszystkich do inspiracji postacią św. Józefa. W tym roku obchodzimy 150. rocznicę ogłoszenia św. Józefa patronem Kościoła Powszechnego. „Święty Józef to człowiek wielkiej odwagi. To człowiek dojrzały, sprawiedliwy, pokorny, pełen miłości, opiekuńczy i bardzo skromny” ─ powiedział bp Śmigiel, wskazując Opiekuna Rodziny z Nazaretu jako świadka Jezusa, człowieka wiary, odpowiedzialności i odwagi.

Z okazji Niedzieli Świętej Rodziny Przewodniczący Rady ds. Rodziny złożył życzenia polskim rodzinom i doradcom rodzinnym oraz wszystkim zaangażowanym w duszpasterstwo rodzin.

BP KEP