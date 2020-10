Bp Schneider apeluje: Módlmy się o nawrócenie papieża

„Papież nie może zachowywać się tak, jakby był Bogiem albo wcieleniem Jezusa Chrystusa” – napisał bp Athanasius Schneider w reakcji na słowa papieża Franciszka o związkach homoseksualnych z filmu dokumentalnego Francesco, które wywołały kontrowersje i wzburzenie w świecie katolickim. Wiele mediów świeckich zareagowało przychylnie, dopatrując się w tych słowach zmiany doktryny Kościoła o czynach homoseksualnych, interpretując je jako aprobatę legalizacji związków tej samej płci.

W tekście, który pierwotnie ukazał się na blogu watykanisty Edwarda Pentina, bp Schneider stwierdza, iż nawet w przy zachowywaniu wstrzemięźliwości seksualnej, która w przypadku związków homoseksualnych „w rzeczywistości okazuje się być całkowicie nierealistyczna – takie związki stanowią wielkie zgorszenie, publiczne uznanie grzechów nierządu przeciwnych naturze i nieustanną bliską okazję do grzechu. Ci, którzy są rzecznikami związków cywilnych tej samej płci, są zatem także winni tworzenia swojego rodzaju struktury grzechu, a w tym przypadku prawnej struktury notorycznego nierządu przeciwnego naturze, gdyż czyny homoseksualne należą do grzechów, które wołają o pomstę do nieba, jak uczy Katechizm Kościoła Katolickiego (por. nr 1867)”.

Stąd słowa papieża Franciszka o związkach tej samej płci powinny być przyjęte zdaniem bp. Schneidera przez katolików zarówno świeckich, jak i duchownych „z głębokim żalem”, gdyż oznaczałyby poparcie dla takich „struktur grzechu, a jednocześnie dla stylu życia przeciwnego szóstemu przykazaniu Dekalogu”. Oznaczałoby to próbę zmiany niezmiennego prawa, którego twórcą jest sam Bóg. A jak pisze bp. Schneider: „Każdy Pasterz Kościoła, a papież nade wszystko, powinien zawsze przypominać innym o tych poważnych słowach naszego Pana: Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań, choćby najmniejszych, i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy w królestwie niebieskim (Mt 5,19)”.

„Promowanie prawnego stylu życia w grzechu jest przeciwne sednu samej Ewangelii” – stwierdza bp Schneider, a następnie przytacza zarówno fragmenty Pisma Świętego, jak i wypowiedzi samego Magisterium Kościoła, które „wiernie powtarzają słowa Jezusa Chrystusa”. Hierarcha powołuje się m.in. na dokument Kongregacji Nauki Wiary pt. Uwagi dotyczące legalizacji związków między osobami homoseksualnymi, w którym czytamy, że „szacunek dla osób homoseksualnych nie może w żadnym wypadku prowadzić do aprobowania zachowania homoseksualnego albo do zalegalizowania związków homoseksualnych”.

Bp Schneider wezwał katolików do modlenia się poprzez „potężne wstawiennictwo Niepokalanego Serca Maryi” o to, by „papież Franciszek się nawrócił i formalnie wycofał ze swojej aprobaty dla związków cywilnych tej samej płci po to, by utwierdzić swoich braci, jak przykazał mu Pan (por. Łuk 22,32)”. Jest to także ważne ze względu na dobro tych, którzy narażają swoją duszę na wieczne potępienie, przyjmując słowa ojca świętego za dobrą monetę.

jjf/LifeSiteNews.com, Vatican.va