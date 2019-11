Bp Oster: Kościół przechodzi kryzys. Jest odpowiedź

Piotr 14.11.19 15:30

Właśnie, że szatan bardzo szaleje, jesli ludzie tym bardziej młodzi, adorują Najświętszy Sakrament i odmawiają Różaniec, to doprowadza go do wściekłości, więc nie kłam że diabeł ma ubaw. Ubaw ma wtedy gdy ludzie zażywają narkotyki, bezczeszczą kościoły,itd. wtedy diabeł ma szatańską radochę, że wiele osób pójdzie do piekła jeśli się nie nawrócą. Nie pisz herezji bo ludzie wiary nie wierzą w takie kłamstwa które wypisujesz