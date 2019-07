Bp Muskus: W żadnej sytuacji konflikty nie mogą być usprawiedliwiane religią

- Do budowania takiej jedności wezwani są dziś chrześcijanie wszystkich wyznań, bo powiększają się marginesy, na których bytują ludzie odrzuceni przez współczesne społeczeństwa. To marginesy biednych, imigrantów, dyskryminowanych ze względu na religię, kolor skóry czy poglądy polityczne. My, za których Jezus modlił się, "aby byli jedno", jesteśmy wezwani do tego, by znosić podziały, włączać, a nie wykluczać, jednoczyć, a nie dzielić - podkreślał.