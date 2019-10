Bp Ignacy Dec: Na Jasnej Górze mówimy NIE homomarszom i antykatolickiej propagandzie

Katolik 29.10.19 14:31

"Zło Dobrem Zwyciężaj" tzn. nie bluzgaj nie opluwaj nie popadaj w zwątpienie (bo co posiejesz to zbierzesz). Módl się wytrwale i ewangelizuj co dnia od nowa- siłą wiary i mocą Ducha: niewiernych, błądzących, opętanych, bluźniących i upadłych ludzi, podawaj im rękę. To jest Ewangelia Miłości i nadstawienie drugiego policzka o którym mówi Jezus, nie zniechęcaj się módl się za nich i bądź gotów znów im pomóc, co nie oznacza że mamy pozwolić wejść sobie na głowę, profanować Świętości i pozwolić na zniszczenie Wiary i Katolickiego Kościoła Chrystusowego.

Szatan szaleje bo wie że przegrał i jego czas się kończy więc chce na koniec pociągnąć z sobą jak najwięcej dusz na zatracenie. Nie daj się skusić- nie pozwól mu na to i nie podejmuj jego Nienawistnej Gry, pt. Kto Komu Bardziej Dokopie. Nie dziwcie się że księża bywają grzeszni są tylko Ludźmi jak my wszyscy. Apostołowie też grzeszyli a szatan ośmielił się kusić nawet Jezusa, zawsze tak było od grzechu pierworodnego więc módlmy się za Kościół i księży. Zło Dobrem Zwyciężając. Z Dobrem zło nie zwycięży ponieważ zło nie jest w stanie czynić prawdziwego dobra bo musiało by wpierw siebie unicestwić ament.