Bp Georg Bätzing – niemiecki Kościół na równi pochyłej?

Wszystko wskazuje na to, że nowy przewodniczący Konferencji Biskupów Niemieckich, bp Georg Bätzing, będzie kontynuował postępową linię swojego poprzednika. Biskup Bätzing z Limburga został wybrany w ubiegły wtorek na stanowisko przewodniczącego, zastępując w ten sposób kardynała Reinharda Marxa.

Bp Bätzing objął swoją funkcję w trakcie tzw. „drogi synodalnej”, toczącego się w Niemczech procesu, którego celem jest wypracowanie propozycji zmian i wprowadzenie ich w Kościele katolickim. Jak podkreślają krytycy, droga synodalna jest „wykorzystywana przez lewicowców, by forsować teologiczne odstępstwo i podważyć tradycje Kościoła”.

Bp Bätzing przewodniczy forum, którego tematem jest seksualność. „W trakcie przygotowań do drogi synodalnej zaaprobował dokument roboczy, który wzywał do zaakceptowania przez Kościół zachowań homoseksualnych, antykoncepcji i masturbacji” – pisze portal Church Militant. W dokumencie można m.in. przeczytać: „Czyny homoseksualne także realizują pozytywne, istotne wartości o tyle, o ile są one wyrazem przyjaźni, niezawodności, lojalności i wsparcia w życiu”.