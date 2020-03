Bp Eleganti: wojny i epidemie mają związek z grzechem

MT(*) 18.3.20 9:10

Nic nie zdarza się bez powodu. I wojny, i huragany, i epidemie. Wierzący w Boga upatrują w nich Bożego gniewu. Pomijam co sądzą ci, którzy w Niego nie wierzą, którzy z Niego szydzą. I robią to tylko z prymitywnej nienawiści do Niego i do wierzących w Niego. Nienawidzą choć brak im racjonalnych powodów do takiej nienawiści. Nawet nie potrafią być obojętni wobec wierzących, muszą ich nienawidzić. To swoiste paliwo dla ich podłej egzystencji. Paradoksalnie, głównie nienawidzą ci, którzy nieustannie głośno wyrażają swoje rzekome przywiązanie do wszelkich wolności i swobód religijnych innych. Taka wynaturzona "tolerancja" tylko wtedy, gdy ma służyć realizacji własnego fałszu i własnej podłości.



Ta epidemia ma miejsce w czasie szczególnym. W dobie globalnego i bezpardonowego ataku na Boga i wierzących. I przede wszystkim ma miejsce w okresie chrześcijańskiego Wielkiego Postu.



Reżim epidemiologicznej kwarantanny a nie kalendarz świąt chrześcijańskich wymusza na wściekłych z nienawiści do Boga przymusowy post. Muszą go posmakować. Czy tego chcą, czy nie. Wierzący w Boga wiedzą, że to nie jest przypadkowy zbieg i czasu i rodzaju wydarzeń.



Cofnięto prawo do wszelkich manifestacji, również tych wrogości do Boga. Zakazano parad rzekomej wolności, a w zasadzie prezentacji rozwiązłości wszędzie, z każdym i za wszelką cenę. Przymusowy post. Nie przypadek. Okres Wielkiego Postu wymaga refleksji. Ci, którzy Boga i Wielki Post lekceważą, tańczą być może swoje ostatnie tango na tonącym z wolna okręcie. W tym szczególnym czasie globalnej epidemii i jednocześnie chrześcijańskiego Wielkiego Postu wszystko wydaje się w końcu być na swoim miejscu. Przez to wszystko jest bardziej widoczne. Po tej epidemii nic już nie będzie takie samo. O tym wiedzą nie tylko wierzący. Wystarczy być normalnym człowiekiem.



W każdej epidemii, a więc i w tej, ofiary wywodzić się będą zarówno spośród wierzących w Boga, jak i z niewierzących. Statystyczna prawidłowość i proporcje. Im więcej tych ofiar, tym głębsza refleksja. Rozmiary śmierci, która może dopiero przyjść i zadziwić swoją skutecznością, mogą wywołać przerażenie. U wierzących, i u niewierzących. Ale tylko jednych to wzmocni. I z tego wzmocnienia czerpać będą siłę do bardziej zdecydowanej niż dotychczas obrony przed złem. Dzisiejsi piewcy zła szybko o tym zapomną, staną się przez to jeszcze słabsi podczas kolejnej epidemii czy dziejowej katastrofy. któraś z nich będzie zresztą ich ostatnią.