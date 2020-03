Borusiewicz: w Polsce będą przedterminowe wybory

tomasz 3.3.20 15:29

Żeby tak się stało jak mówisz to Borusewicz i jego niemiecka partia = PO musi być rozwiązana. A jej członkowie wraz z rodzinami zamknięci w więzieniu . Inaczej nie oderwie się ich od złodziejskiego koryta. Poza Polacy muszą iść gremialnie na wybory. Żeby nie wygrała Kidawa - Błońska inaczej wrócimy do punktu wyjścia. Czyli to co chciał Tusk 5% bogatych a 95% biednych. Model gospodarki w stylu Peru , Boliwia i in. państw z Ameryki południowej . Dlatego Jula nie wolno wybrać nikogo z grupy Tuska. Mam nadzieję że przeczytasz i dojdziesz do tych samych wniosków.