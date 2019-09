Bogdan Klich: ,,Pegasus'' to świetny, skuteczny system szpiegowski

10.9.19 15:05

Jeżeli przyjąć tezę de Maistre'a, że jesteśmy kukiełkami w rękach boga, żywymi lalkami, panteizm, i porównać ją z tezą Lutra, iż jesteśmy kukiełkami, emanacjami boga, które służą by się wyewoluował, poznał samego siebie, to jak najbardziej jest to zasadne. Człowiek równy takiemu bogu traktuje innych jak kukiełki, które można przetwarzać na mydło, leki, części, bądź dla zaspokojenia czyjegoś kaprysu. A poza tym zawsze może uzasadnić, że nie ponosi żadnej odpowiedzialności, ani winy, bo wszak bóg pociąga za sznurki, a my bezwolne kukiełki wykonujemy zadania. Z czym się takie przekonanie łączy, gdzie źródło takiego myślenia?Co upodabnia nas do kukiełek, manekinów? Czary, hipnoza, programowanie, manipulowanie, zwodzenie, kłamstwo, czyli Szatan! Jego należy uznać za podłoże takich koncepcji. Bo chyba nie Stwórcę, który widząc iż zwierzątka w raju nie dają szczęścia Adamowi, daje mu towarzyszkę z jego krwi i kości.