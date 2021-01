,,Bóg osądzi morderców’’. Komentarze po śmierci pana Sławka

Mimo podjętych przez polskie władze starań, nie udało się sprowadzić do Polski hospitalizowanego w Wielkiej Brytanii Polaka, który przez tamtejszy sąd został skazany na zagłodzenie. Po przyznaniu panu Sławkowi paszportu dyplomatycznego strona polska oczekiwała na uznanie tych działań przez brytyjskie MSZ. Transport był już gotowy, a opiekę w Polsce pacjentowi miała zapewnić klinika „Budzik”. Niestety, procedury okazały się zbyt długie. Dziś nadeszły smutne wieści o śmierci pana Sławka.

Pan Sławek od kilkunastu lat mieszkał w Wielkiej Brytanii. Na początku listopada doznał zatrzymania pracy serca. Brytyjscy lekarze stwierdzili, że w wyniku tego doszło do trwałego uszkodzenia mózgu i pacjent po odzyskaniu przytomności spędziłby resztę życia w stanie „minimalnej świadomości”. Mimo, że pan Sławek oddychał samodzielnie i reagował na otoczenie, sąd zgodził się na odłączenie go od aparatury podającej żywności i wodę, skazując tym samym na zagłodzenie. Polskie władze podjęły wszelkie starania, aby móc sprowadzić rodaka to kraju i zapewnić mu właściwą opiekę. Niestety, nie przyniosły one skutku.

Po śmierci pana Sławka pojawiły się już pierwsze komentarze w mediach społecznościowych.

Zmarł Polak, który przebywał w szpitalu w #Plymouth - potwierdziła rodzina. Przegrało życie. Przegrała Wielka Brytania pokazując, że od czasów bestialstwa kolonializmu niewiele się zmienili. — Dariusz Matecki (@DariuszMatecki) January 26, 2021

Zmarł przetrzymywany w brytyjskim szpitalu Polak, Pan Sławomir. Bóg osądzi morderców - głęboko w to wierzę. — Wojciech Sumlinski (@w_sumlinski) January 26, 2021

Pan Sławomir zmarł... Rząd Polski robił wszytko co było w jego mocy aby Go uratować. Nie zdążyliśmy...

Świeć Panie nad Jego duszą. — Kazimierz Smoliński (@KaziSmolinski) January 26, 2021

Pan Sławek zmarł...

Brak słów na to wszystko...

Świeć Panie nad jego duszą,

miej litość za Jego udręczone ciało. — Krystyna Pawłowicz (@KrystPawlowicz) January 26, 2021

Wyrażam głęboki smutek z powodu śmierci Polaka w Plymouth. Modlę się o niebo dla niego i pociechę dla rodziny. Mówmy odważnie "NIE" barbarzyńskiej cywilizacji śmierci. — Przewodniczący Episkopatu (@Abp_Gadecki) January 26, 2021

Brytyjczykom udało się zagłodzić Polaka, który przebywał w szpitalu w Plymouth. Kuriozalny argument sądu i medyków: Nie można człowieka transportować do Polski, bo mógłby w drodze umrzeć, a to byłoby niegodne. Zagłodzenie zaś jest godne… Wot! Logika lewackiej antycywilizacji. — Dariusz Kowalczyk (@dkowalczyk63) January 26, 2021

kak/Twitter