Bodnar: Wybór Krystyny Pawłowicz i Stanisława Piotrowicza będzie bezprawny

Reytan 21.11.19 13:19

Też tak uważam, panie przygłupie praw obywatelskich !!!!!!!!!!!!!!!!!!!



Gdyby kandydatami zostali Grzesiuk.Pich. albo B. Budka to co innego - to byłyby praworządnie - to byłoby zgodnie z prawem PO - to byłoby po myśli durnia praw obywatelskich !



To że takich osobników nosi jeszcze polska ziemia to cód !!! Ma pan rację panie Macierewicz - Polska ma 4 lata na prawdziwą dekomunizację - i zrobimy to !!!!!!!!!!