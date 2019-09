,,Bób, hummus, włoszczyzna''. Homomarsz w Lublinie, policja użyła gazu łzawiącego

Agnieszka 28.9.19 20:52

"konieczna była interwencja policji"



SERIO KONIECZNA Frondo?

Konieczne to są konsekwencje dla sądów, które zmuszają miasto, policje do wydatków i siłowego przeprowadzenia "marszu propagandy homoseksualizmu i deprawacji wymierzonej w młodych" przy użyciu kolosalnej ilości uzbrojonych po zęby policjantów - ilości przekraczającej ilość uczestników tego marszu - choć prezydent w oparciu o opinie specjalistów od bezpieczeństwa zakazuje go ze względów bezpieczeństwa.

To drugi raz w Lublinie od czasów komunizmu, gdy policja wobec demonstrujących (i to walczących bez przemocy o dobro Polski) używa środków jakich używało kiedyś w Lublinie ZOMO.

Wkład homoseksualnych środowisk z tych marszy w życie tego miasta to przypomnienie ludziom zomowskich metod z czasów, które wydawały się minione.