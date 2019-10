Bluźniercza okładka gry wideo. PROTESTUJEMY!!!

Dr Aloha 9.10.19 12:31

Widzę że od czasu Kukiza i pan proboszcz już się zbliża nasz narodowy kato taliban nic się nie nauczył. Wszyscy mają to w d. Wasza napinka to bezpłatna reklama która podniesie sprzedaż. Tak było z kukizem, złym porucznikiem, klątwa i co tam jeszcze wasze chore umysły sobie wymyśliły.

Tak samo będzie z borderlands.