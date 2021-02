,,Bitwa przeciwko Zachodowi to w istocie bitwa przeciwko Bogu. Szatan prowadzi natarcie na Kościół''

„Ostatnie miesiące są świadkiem najbardziej swarliwych czasów w Stanach Zjednoczonych od przynajmniej czasu wojny secesyjnej. Choć łatwo jest być wciągniętym w dyskusję polityczną o tym, co się dzieje, zasadnicze jest, by pamiętać o tym, że bitwa jest w równym stopniu duchowa, jak i fizyczna” – pisze Rodney Pelletier na portalu „Church Militant”.

Zdaniem publicysty katolickiego portalu polityka w USA staje się coraz bardziej spolaryzowana i jest to szczególnie widoczne teraz, kiedy u władzy jest lewica. Jego zdaniem „choć wygląda to tak, jakby jedynie atakowali Konstytucję i uciszali konserwatystów, to w rzeczywistości walczą z Bogiem”.

Pelletier przypomina list otwarty, jaki abp Carlo Maria Viganò skierował do prezydenta Trumpa w październiku 2020 r. Katolicki hierarcha ostrzegał w nim o niebezpieczeństwie, jakie grozi zarówno Stanom Zjednoczonym, jak i cywilizacji Zachodu ze strony tzw. „Wielkiego Resetu”.

„Codziennie odczuwamy mnożące się ataki tych, którzy chcą zniszczyć same podstawy społeczeństwa: naturalną rodzinę, szacunek dla życia ludzkiego, miłość do ojczyzny, wolność kształcenia i biznesu” – pisał wówczas abp Viganò. Jak stwierdza publicysta, arcybiskup jest „jedynym członkiem hierarchii katolickiej, który otwarcie o tym mówi”.

Pelletier przypomina, że arcybiskup w swoim liście zwracał uwagę na fakt instrumentalnego wykorzystywania pandemii do „ustanowienia nieludzkiej, bezimiennej tyranii”. Jednocześnie wskazywał na uleganie przywódców różnych krajów tej tendencji i przyczyniania się przez to do „samobójstwa zachodniej kultury i jej chrześcijańskiej duszy”. Za ideą „Wielkiego Resetu” kryje się zdaniem hierarchy „światowa elita, która chce podporządkować całą ludzkość”.

Zdaniem dziennikarza „Church Militant” wprowadzane restrykcje i ograniczanie wolności uwidoczniły się zwłaszcza w przypadku chrześcijaństwa. „Lockdown” przyczynił się nie tylko do zdławienia „najlepiej rozwijającej się gospodarki na świecie”, jak i został wykorzystany do „kradzieży prezydenckich wyborów”, ale także do zdławienia katolickiego kultu zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i Europie.

„Ta bitwa przeciwko Zachodowi jest w swej istocie bitwą przeciwko Bogu i Jego Kościołowi – pisze Pelletier. – To siły piekła, gdzie szatan prowadzi natarcie na Kościół i Mistyczne Ciało Chrystusa”.

jjf/ChurchMilitant.com