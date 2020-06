Biskup oskarżany o nadużycia seksualne... wraca do Watykanu

katolicka kretynizacja polski 17.6.20 13:20

Watykan to szambo tak samo kościół w Polsce! Dobrze że ludzi widzą co się dzieje wśród tego całego kościoła i opuszczają tą zgniłą instytucję która z bogiem ma tyle wspólnego co Jaruś Kaczyński z płodzeniem dzieci...