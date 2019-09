Bili się podczas konferencji Brauna. Braun: Nie goń ich, takie jest życie

Podczas konferencji prasowej Grzegorza Brauna w Rzeszowie, miał miejsce nietypowy incydent. Polityk nie mógł zacząć swojej wypowiedzi, ponieważ w tle doszło do bójki. "Sławeczku nie goń ich, takie jest życie. Młodość ma swoje prawa" - powiedział Braun do mężczyzny, który chciał zareagować i rozdzielić bijących chłopaków.

- To nie wygląda dobrze. To nie wygląda dobrze - odpowiada Grzegorz Braun

- To co, zwrócę uwagę, co? - słyszymy