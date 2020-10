Biedroń u Olejnik: Kaczyński zgrillowany przez ,,zioberka'' wprowadził do rządu Czarnka

Nowy minister edukacji ciągle jest niewygodny z jakichś powodów dla wielu środowisk lewicowych. Te natomiast próbują szukać mniej lub bardziej absurdalnych wyjaśnień lub nawet spiskowych teorii, dlaczego nowym szefem MEN został Przemysław Czarnek.

W rozmowie z Moniką Olejnik w „Kropce nad i” w TVN24 europoseł Robert Biedroń powiedział:

- Jarosław Kaczyński moim zdaniem został postawiony pod ścianą. Jego sytuacja w Zjednoczonej Prawicy była trudna. Próbował grillować „zioberka”, kiedy okazało się, że to „zioberka” zgrillowały Kaczyńskiego, że to grillowanie nie do końca się udało, bo Kaczyński został zmuszony, proszę zauważyć, wejść do tego rządu i wziąć współodpowiedzialność za rząd.

Dodał też:

- Więc będzie miał po prostu siłą rzeczy mniej czasu na zajmowanie się Zjednoczoną Prawicą, no i oczywiście musiał w tym wszystkim pokazać, że ma bardziej radykalną od ziobrystów twarz, a więc Czarnka wprowadził do tego rządu

mp/tvn24