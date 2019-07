Biedroń, Rabiej i Maryja zamalowana farbą. ,,Tolerancja'' LGBT

AB 31.7.19 11:25

To nie jest plastikowa figurka taka, jak kaczor donald. To wizerunek Matki Bożej z Lourdes, która się ukazała i uleczyła tysiące ludzi i nadal leczy; to jest Jej wizerunek, Jej portret. Malowanie figurki w takiej intencji, jak robią to geje, to profanacja i ciężkie bluźnierstwo. Bóg jest cierpliwy, ale na pewno nie pozwoli szargać świętości Matki Chrystusa. "Płacz i zgrzytanie zębów" już czeka za następnym rogiem, obawiam się, że i na ciebie też "plastikowa" Agnieszko. Człowiek jest wolny, może wybrać Boga lub szatana.