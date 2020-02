Biedroń o adopcji przez pary homo: Równość to równość

Polak Ateista Dumny Gej 19.2.20 13:15

Nie powiedział niczego odkrywczego, ani kontrowersyjnego. Dzieci od zawsze były płodzone przez ludzi homo, bi i w takich rodzinach wychowywane - wg. badania prof. Izdebskiego w Polsce funkcjonuje co najmniej 50 tysięcy rodzin jednopłciowych takie rodziny a przede wszystkich dzieci powinny podlegać tym samym prawom co dzieci w rodzinach różnopłciowych-hetero.



Jako społeczność LGBT nie domagamy się niczego ponad to co mają heterycy. Domagamy się WSZYSTKIEGO TEGO SAMEGO CO DO JOTY należy się jak psu buda, bo płacimy TAKIE SAME podatki jesteśmy Polakami i obywatelami świeckiego państwa z Konstytucją, która zakazuje dyskryminacji "z jakiejkolwiek przyczyny".



Natomiast w komentarzach standardowo będzie katoprawackie rozwolnienie i niezdrowe zainteresowanie sypialnią Biedronia. Czekam na homofobów i ich namiętne wpisy dotyczące seksu analnego.