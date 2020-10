Białoruś wciąż protestuje! Milicja użyła armatek wodnych

Białoruś wciąż protestuje. Dziś służby ponownie zatrzymały osoby, które nie zgadzają się na fałszowanie wyników wyborów w tym kraju. Milicja do rozpędzania demonstrujących użyła między innymi armatki wodnej.

Tysiące ludzi manifestowało w Mińsku kolejną niedzielę z rzędu. Domagano się uwolnienia zatrzymanych, ustąpienia Łukaszenki oraz ponownych wyborów prezydenckich.

Walcząc z protestującymi milicjanci użyli armatki wodnej. W sieci znów pojawiło się mnóstwo nagrań pokazujących brutalność białoruskich służb:

In #Minsk water canon is running away from people who are dismantling it on the go. #Belarus pic.twitter.com/v9qqkzutoP